stage #1 L’Appareil, Fabrique pola, Bordeaux
stage #1 L’Appareil, Fabrique pola, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
stage #1 L’Appareil 18 avril et 27 juin Fabrique pola Gironde
60 € / 50 € tarif réduit*/ 42 € carte jeune et pass culture
+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
3h sur 1 samedi de 9h30 à 12h30 – éligible carte jeune
Stage d’initiation – Le b.a.-ba de la prise de vue photographique : apprivoisez votre appareil [compact, reflex, hybride, smartphone, argentique comme numérique] et (re)prenez le contrôle pour plus de créativité.
dates au choix :
2026 : 18 avril, 27 juin
Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 46 85 48 12 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-stage-appareil/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592885-f-18-04-26-stage-1-l-appareil-photo »}]
initiation prise de vue argentique/numérique photographie bordeaux
©GillesPantin-lelabophoto
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