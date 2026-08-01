Stage à l’atelier l’Âge du verre Rue Mané er Groez – Locoal-Mendon
jeudi 27 août 2026 · Rue Mané er Groez - · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Stage à l’atelier l’Âge du verre
Rue Mané er Groez – 3 Rue du Champ du Crannic Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-09-17 2026-10-31 2026-11-19 2026-12-10
Pascal et Marianne vous accueillent dans leur atelier L’Age du Verre à Locoal-Mendon.
Lors d’une séance de 3 heures, vous fabriquerez des perles de verre au chalumeau à la façon de Murano (Venise). Au cours de votre visite, le formateur vous donnera toutes les informations concernant l’histoire des perles de verre.
Venez avec votre curiosité et repartez avec un objet (pendentif, bouchon de bouteille…) que vous aurez décoré par votre travail. .
Rue Mané er Groez – 3 Rue du Champ du Crannic Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 36 50 66
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English :
L’événement Stage à l’atelier l’Âge du verre Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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