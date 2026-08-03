Stage ados manga Sélestat
lundi 3 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Stage ados manga
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Une semaine dédiée au manga atelier dessin, quiz…Repas tiré du sac. Pour les 11-17 ans
Une semaine dédiée au manga atelier dessin, quiz…
Repas tiré du sac.
Pour les 11-17 ans. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
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English :
A week dedicated to manga: drawing workshop, quiz… Packed lunch. For ages 11–17
L’événement Stage ados manga Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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