Informations pratiques

Sélestat

Stage ados manga

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Une semaine dédiée au manga atelier dessin, quiz…Repas tiré du sac. Pour les 11-17 ans

Une semaine dédiée au manga atelier dessin, quiz…

Repas tiré du sac.

Pour les 11-17 ans. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

A week dedicated to manga: drawing workshop, quiz… Packed lunch. For ages 11–17

L’événement Stage ados manga Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme