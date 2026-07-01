Stage adultes : Initiation à la marqueterie de paille, Musée du château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage adultes : Initiation à la marqueterie de paille Vendredi 10 juillet, 13h30 Musée du château de Flers Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, …)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T13:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T13:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Vendredi 10 juillet de 13h30 à 16h30, venez vous initier à la marqueterie de paille avec Anne-Lise de Maison Paille et réalisez un plateau aux couleurs personnalisées.

L’atelier commence par un choix essentiel : les couleurs de paille pour personnaliser votre création. Apprenez ensuite à ouvrir et à écraser la paille à l’aide d’un plioir, pour réaliser des aplats de couleur avant de découper vos motifs. C’est à ce moment-là que la magie opère et que votre œuvre prend véritablement forme !

Appliquez vos créations sur un support. et apprenez la technique du chevron, ajoutant une touche de sophistication à votre projet.

Plus qu’une simple activité, venez vous ressourcer dans la déconnexion, en laissant de côté les préoccupations quotidiennes pour se concentrer sur la création. Grâce à la douceur du toucher de la paille, vous vivrez un véritable moment de partage et de détente.

À la fin de l’atelier, vous repartirez avec un magnifique plateau en marqueterie de paille, fait de vos mains, et dont vous pourrez être fier d’en faire usage !

Une collation vous sera proposée pendant l’atelier.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau

Musée du château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau »}] Ouvert en 1991, dans les anciennes caves du Château de Flers, le musée présente des expositions temporaires. Les thèmes développés mettent en valeur archéologie, histoire locale et ethnographie régionale.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30.

Fermeture annuelle au mois d’aout et vacances scolaires de décembre. Métro Pont-de-bois, ligne Liane 6, arrêt Château

Vendredi 10 juillet de 13h30 à 16h30, venez vous initier à la marqueterie de paille avec Anne-Lise de Maison Paille et réalisez un plateau aux couleurs personnalisées. atelier activité

Ville de Villeneuve d’Ascq