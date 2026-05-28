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Stage aquarelle — Joëlle Krupa Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Stage aquarelle — Joëlle Krupa Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre lundi 24 août 2026.

Lieu : Au musée Salies

Adresse : 7 Place des Thermes

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 24 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Stage aquarelle — Joëlle Krupa

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-24

3 jours de stage pour 10 stagiaires. Sur inscription.
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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45  krupa.joelle@gmail.com

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English :

3-day course for 10 trainees. Registration required.

L’événement Stage aquarelle — Joëlle Krupa Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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