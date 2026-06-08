Stage Archéologues en herbe Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Stage Archéologues en herbe

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Trois jours de stage pour découvrir le métier d’archéologue !

De la fouille minutieuse à l’étude des vestiges, les enfants s’initieront aux techniques utilisées pour faire parler le passé.

Au programme: découverte de la notion de stratigraphie, initiation au dessin archéologique, à l’étude du matériel retrouvé et aux techniques de datation.

Equipés d’un casque et d’un gilet de chantier, les apprentis-archéologues utiliseront les mêmes outils que les experts pour fouiller le terrain et remplir consciencieusement leurs fiches de travail pour en garder des traces.

Stage de 3 jours réservé aux plus de 8 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique-nique pour les midis.

Trois jours de stage pour découvrir le métier d’archéologue !

De la fouille minutieuse à l’étude des vestiges, les enfants s’initieront aux techniques utilisées pour faire parler le passé.

Au programme: découverte de la notion de stratigraphie, initiation au dessin archéologique, à l’étude du matériel retrouvé et aux techniques de datation.

Equipés d’un casque et d’un gilet de chantier, les apprentis-archéologues utiliseront les mêmes outils que les experts pour fouiller le terrain et remplir consciencieusement leurs fiches de travail pour en garder des traces.

Stage de 3 jours réservé aux plus de 8 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique-nique pour les midis. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

A three-day course to discover the profession of archaeologist!

From meticulous excavation to the study of remains, children will be introduced to the techniques used to make the past speak.

On the program: discovery of the concept of stratigraphy, introduction to archaeological drawing, study of material found and dating techniques.

Equipped with a helmet and a field vest, the apprentice archaeologists will use the same tools as the experts to excavate the site and conscientiously fill in their worksheets to keep a record.

3-day course for children over 8.

Please register on 03 20 47 21 99.

Please bring a picnic lunch.

L’événement Stage Archéologues en herbe Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme