Stage Bd/Manga Beaulieu-lès-Loches
Stage Bd/Manga Beaulieu-lès-Loches lundi 3 août 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Stage Bd/Manga
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 80 EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Tu adores dessiner et lire les bandes dessinées et mangas et tu aimerais apprendre à construire tes propres créations ? Loïc te guidera dans la réalisation d’une grande planche de bandes dessinées comme un professionnel.
Sur inscription, 9-20 ans. Nombre de places limité.
Tu adores dessiner et lire les bandes dessinées et mangas et tu aimerais apprendre à construire tes propres créations ? Loïc te guidera dans la réalisation d’une grande planche de bandes dessinées comme un professionnel.
Sur inscription, 9-20 ans. Nombre de places limité. 30 .
Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you love drawing and reading comics and manga, and would like to learn how to build your own creations? Loïc will guide you through the creation of a large comic strip like a professional.
Registration required. Places limited.
L’événement Stage Bd/Manga Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Festival Solstice Beaulieu-lès-Loches 25 juin 2026
- La puce à l’oreille en concert Beaulieu-lès-Loches 27 juin 2026
- Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches 27 juin 2026
- Journées portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens, Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches, Beaulieu-lès-Loches 27 juin 2026
- Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches 3 juillet 2026