Beaulieu-lès-Loches

Stage Bd/Manga

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 80 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Tu adores dessiner et lire les bandes dessinées et mangas et tu aimerais apprendre à construire tes propres créations ? Loïc te guidera dans la réalisation d’une grande planche de bandes dessinées comme un professionnel.

Sur inscription, 9-20 ans. Nombre de places limité.

Tu adores dessiner et lire les bandes dessinées et mangas et tu aimerais apprendre à construire tes propres créations ? Loïc te guidera dans la réalisation d’une grande planche de bandes dessinées comme un professionnel.

Sur inscription, 9-20 ans. Nombre de places limité. 30 .

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com

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English :

Do you love drawing and reading comics and manga, and would like to learn how to build your own creations? Loïc will guide you through the creation of a large comic strip like a professional.

Registration required. Places limited.

L’événement Stage Bd/Manga Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire