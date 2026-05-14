Rues des Arts, des rendez-vous d’exception Beaulieu-lès-Loches
Rues des Arts, des rendez-vous d’exception Beaulieu-lès-Loches samedi 22 août 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Rues des Arts, des rendez-vous d’exception
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La 8ème édition de Rues des Arts et ses Rendez-Vous d’Exception proposent un parcours de 2,5 km menant le public dans les ateliers d’art, église, moulin, bâtiments caractéristiques… qui seront les écrins d’expositions et d’ateliers.
La 8ème édition des Rues des Arts et ses Rendez-Vous d’Exception propose un parcours de 2,5 km menant le public dans les ateliers d’art, église, moulin, bâtiments caractéristiques… qui seront les écrins d’expositions et d’ateliers.
Venez à la rencontre d’une soixantaine d’artisans d’arts et artistes aux savoir-faire remarquables, sélectionnés pour l’exigence de leurs créations uniques. Ils vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous faire découvrir leurs métiers et leur artisanat poterie, mosaïque, soufflage de verre, gravure, marqueterie, vannerie, émail sur métal et bien d’autres.
Des démonstrations et ateliers rythmeront le week-end.
Des points de restauration jalonneront ce parcours et quelques moments festifs et concerts sont prévus en fin de journée. .
Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com
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English :
The 7th edition of Rues des Arts and its Rendez-Vous d?Exception offers a 2.5 km route leading the public to art studios, churches, mills, characteristic buildings? which will be the setting for the exhibitions.
L’événement Rues des Arts, des rendez-vous d’exception Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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