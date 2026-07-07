Fête du vélo avec le Bel îlot ! Beaulieu-lès-Loches
samedi 25 juillet 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Fête du vélo avec le Bel îlot !
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Retrouvez diverses animations et ateliers sur le thème du vélo, avec une balade à vélo parent-enfant de 5km à 14h. Crêpes et café asso du bel îlot ouvert !
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Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 lebelilot37@gmail.com
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English :
Enjoy a variety of activities and workshops on the theme of cycling, including a 5-km parent-child bike ride at 2 p.m. Crêpes and coffee available at the Bel Élot association!
L’événement Fête du vélo avec le Bel îlot ! Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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