Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Fête du vélo avec le Bel îlot !

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Retrouvez diverses animations et ateliers sur le thème du vélo, avec une balade à vélo parent-enfant de 5km à 14h. Crêpes et café asso du bel îlot ouvert !

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Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 lebelilot37@gmail.com

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English :

Enjoy a variety of activities and workshops on the theme of cycling, including a 5-km parent-child bike ride at 2 p.m. Crêpes and coffee available at the Bel Élot association!

L’événement Fête du vélo avec le Bel îlot ! Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire