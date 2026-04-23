Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches
Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches mercredi 8 juillet 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Beaulieu au Moyen Âge
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-24 2026-08-03 2026-08-14 2026-08-20
Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.
Visite guidée costumée.
Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.
Visite guidée costumée. 10 .
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com
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English :
Go back in time with Hildegarde and immerse yourself in 15th-century medieval Beaulieu.
Guided tour in costume.
L’événement Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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