Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu au Moyen Âge

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-24 2026-08-03 2026-08-14 2026-08-20

Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.

Visite guidée costumée.

Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.

Visite guidée costumée. 10 .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com

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English :

Go back in time with Hildegarde and immerse yourself in 15th-century medieval Beaulieu.

Guided tour in costume.

L’événement Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire