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Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Place du Maréchal Leclerc

Ville : 37600 Beaulieu-lès-Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu au Moyen Âge

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-24 2026-08-03 2026-08-14 2026-08-20

Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.
Visite guidée costumée.
Avec Hildegarde, remontez le temps et plongez dans le Beaulieu médiéval du XVe siècle.
Visite guidée costumée. 10  .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   mcfbouin@gmail.com

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English :

Go back in time with Hildegarde and immerse yourself in 15th-century medieval Beaulieu.
Guided tour in costume.

L’événement Beaulieu au Moyen Âge Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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