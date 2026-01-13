Curieuses Visites Au fil du canal Beaulieu-lès-Loches
15 Rue Georges Patry Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-07-04
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-08
Balade commentée le long du canal de Beaulieu. Découverte de l’eau, du patrimoine, de la faune et de la flore. Départ au pont Guénard.
Sur inscription.
15 Rue Georges Patry Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82
English :
Along the canal: guided tour.
