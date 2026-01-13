Curieuses Visites Au fil du canal Beaulieu-lès-Loches

Curieuses Visites Au fil du canal

15 Rue Georges Patry Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

2026-07-04 2026-08-08

Balade commentée le long du canal de Beaulieu. Découverte de l’eau, du patrimoine, de la faune et de la flore. Départ au pont Guénard.

Sur inscription.

English :

Along the canal: guided tour.

