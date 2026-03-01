Festival Solstice Beaulieu-lès-Loches

Festival Solstice

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Beaulieu-lès-Loches passe en mode été avec le Festival du Solstice ! Entre découvertes, talents locaux et têtes d’affiche nationales, au pied de l’abbaye, le Solstice rassemble toutes les générations pour célébrer le début de l’été en Sud Touraine !

Trois jours de concerts entièrement gratuits, une quinzaine d’artistes entre découvertes, talents locaux et têtes d’affiche nationales, dans une ambiance conviviale qui rassemble toutes les générations.

Au pied de l’abbaye, dans un cadre patrimonial exceptionnel, toute la place de la mairie se transforme en un espace festif, avec bar et restauration sur place.

Une attention particulière est également portée au jeune public le samedi après-midi, “Les Enfants du Solstice” proposent un temps dédié aux familles du territoire.

Le Solstice, c’est un grand week-end musical ouvert à toutes et tous pour célébrer ensemble le début de l’été en Sud Touraine. .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ladsl37600@gmail.com

English :

Beaulieu-lès-Loches gets into summer mode with the Solstice Festival! Featuring new discoveries, local talent and national headliners, the Solstice festival at the foot of the abbey brings together all generations to celebrate the start of summer in southern Touraine!

