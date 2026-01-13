La Vellilocienne Promenade à vélo Beaulieu-lès-Loches

La Vellilocienne Promenade à vélo

4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

2026-06-14

Découvrez Beaulieu-lès-Loches, ses ruelles atypiques et les autres curiosités de son patrimoine à la fois bâti et naturel à travers un parcours à vélo de 24km.

English :

Discover Beaulieu-lès-Loches, its unusual alleyways and the other curiosities of its built and natural heritage on a bike tour.

