La Vellilocienne Promenade à vélo Beaulieu-lès-Loches
La Vellilocienne Promenade à vélo Beaulieu-lès-Loches dimanche 14 juin 2026.
La Vellilocienne Promenade à vélo
4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Découvrez Beaulieu-lès-Loches, ses ruelles atypiques et les autres curiosités de son patrimoine à la fois bâti et naturel à travers un parcours à vélo de 24km.
Découvrez Beaulieu-lès-Loches, ses ruelles atypiques et les autres curiosités de son patrimoine à la fois bâti et naturel à travers un parcours à vélo de 24km. .
4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Beaulieu-lès-Loches, its unusual alleyways and the other curiosities of its built and natural heritage on a bike tour.
L’événement La Vellilocienne Promenade à vélo Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT 37