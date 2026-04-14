Journées portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens, Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches, Beaulieu-lès-Loches

Journées portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens 27 et 28 juin Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Journées portes ouvertes

INDRE ET LOIRE (37) – Attesté dès 1500 et situé sur le Canal de Beaulieu-lès-Loches, ce moulin a été transformé au début du 20ème siècle en atelier de mécanique. On y travaillait le bois et le métal. Les mécaniciens y fabriquaient des pièces pour créer, entretenir et réparer les moulins, à vent comme à eau. Il a fonctionné jusqu’en 1972 puis a vécu une longue période de sommeil et d’oubli. Légué à la Ville en 2008, il a repris vie grâce à l’association créée en 2016. Celle-ci a restauré la roue à aubes puis la quinzaine de machines conservées dans l’atelier, tout en aménageant et embellissant le site. Lors de ce week-end, des visites-découvertes sont organisées et accessibles à tout public : le samedi 27 juin, de 14 à 18h ; le dimanche 28, de 10 à 12h et de 14 à 18h. Attention ! Dernière visite une demi-heure avant la fermeture. À l’occasion des 10 ans de l’association, trois films seront proposés en boucle sur un grand écran. Un bar proposant boissons et pâtisseries accueille les visiteurs. L’entrée est gratuite mais les dons nous encouragent à poursuivre notre action de sauvegarde de ce joyau patrimonial.

Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.a2mbeaulieu.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@a2mbeaulieu.fr »}]

Visites découvertes du Moulin moulin à eau moulin de mécaniciens

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