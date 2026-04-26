Beaulieu-lès-Loches

Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-19 2026-08-24 2026-09-04 2026-09-11

Découvrez l’histoire et les secrets de l’Abbaye et accédez au sommet du Grand Clocher.

La visite du clocher peut entraîner des difficultés vertige, nombreuses marches, échelle de meunier.

Découvrez l’histoire et les secrets de l’Abbaye et accédez au sommet du Grand Clocher.

La visite du clocher peut entraîner des difficultés vertige, nombreuses marches, échelle de meunier. 10 .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 30 57 53 mcfbouin@gmail.com

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English :

Discover the history and secrets of the Abbey and climb to the top of the Great Bell Tower.

Visiting the bell tower can be tricky: vertigo, numerous steps, miller’s ladder.

L’événement Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire