Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher Beaulieu-lès-Loches
Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher Beaulieu-lès-Loches vendredi 19 juin 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-19 2026-08-24 2026-09-04 2026-09-11
Découvrez l’histoire et les secrets de l’Abbaye et accédez au sommet du Grand Clocher.
La visite du clocher peut entraîner des difficultés vertige, nombreuses marches, échelle de meunier.
Découvrez l’histoire et les secrets de l’Abbaye et accédez au sommet du Grand Clocher.
La visite du clocher peut entraîner des difficultés vertige, nombreuses marches, échelle de meunier. 10 .
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 30 57 53 mcfbouin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history and secrets of the Abbey and climb to the top of the Great Bell Tower.
Visiting the bell tower can be tricky: vertigo, numerous steps, miller’s ladder.
L’événement Visite de l’Abbaye et du Grand Clocher Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Blaster of Master en concert Beaulieu-lès-Loches 3 mai 2026
- Marché de printemps de créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches 3 mai 2026
- La Libération, contée Beaulieu-lès-Loches 7 mai 2026
- Washing Line en concert Beaulieu-lès-Loches 10 mai 2026
- Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches 15 mai 2026