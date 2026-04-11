Beaulieu-lès-Loches

Jazz à Beaulieu

Place des Ecoles Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-21 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

L’association La Villa-Beaulieu présente la quatrième édition de Jazz à Beaulieu en 2026, cinq concerts de jazz aux esthétiques variées, durant les mois de juillet et août, dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Concerts ouverts à toutes les oreilles curieuses du jazz !

L’association La Villa-Beaulieu présente la quatrième édition de Jazz à Beaulieu en 2026, cinq concerts de jazz aux esthétiques variées, durant les mois de juillet et août, dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Concerts ouverts à toutes les oreilles curieuses du jazz ! .

Place des Ecoles Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 70 13 17 lavillabeaulieu@gmail.com

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English :

The Villa-Beaulieu association presents the fourth edition of Jazz à Beaulieu: in 2026, five jazz concerts of varied aesthetics, during July and August, in a warm and intimate atmosphere. Concerts open to all jazz-loving ears!

L’événement Jazz à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire