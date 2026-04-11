Jazz à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches
Jazz à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches mardi 7 juillet 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Jazz à Beaulieu
Place des Ecoles Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-21 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
L’association La Villa-Beaulieu présente la quatrième édition de Jazz à Beaulieu en 2026, cinq concerts de jazz aux esthétiques variées, durant les mois de juillet et août, dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Concerts ouverts à toutes les oreilles curieuses du jazz !
L’association La Villa-Beaulieu présente la quatrième édition de Jazz à Beaulieu en 2026, cinq concerts de jazz aux esthétiques variées, durant les mois de juillet et août, dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Concerts ouverts à toutes les oreilles curieuses du jazz ! .
Place des Ecoles Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 70 13 17 lavillabeaulieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Villa-Beaulieu association presents the fourth edition of Jazz à Beaulieu: in 2026, five jazz concerts of varied aesthetics, during July and August, in a warm and intimate atmosphere. Concerts open to all jazz-loving ears!
L’événement Jazz à Beaulieu Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches 15 mai 2026
- Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches 16 mai 2026
- Route 70′ en concert Beaulieu-lès-Loches 17 mai 2026
- So’n Co en concert Beaulieu-lès-Loches 24 mai 2026
- Concert piano voix avec aNa Beaulieu-lès-Loches 24 mai 2026