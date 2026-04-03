Beaulieu-lès-Loches

Stage Pastel sec 2 jours d’initiation ou de perfectionnement

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 135 – 135 – 170 EUR

135

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Rebecca Moineau propose, pour les débutants (et même si vous ne savez pas dessiner), une initiation aux techniques du pastel avec plusieurs exercices le 1er jour (ombres et lumières, superpositions de couleur…) et la réalisation du projet choisi le 2ème jour. Des modèles seront proposés.

Rebecca Moineau propose pour les débutants (et même si vous ne savez pas dessiner) une initiation aux techniques du pastel avec plusieurs exercices le 1er jour (ombres et lumières, superpositions de couleur…) et la réalisation du projet choisi le 2ème jour. Des modèles seront proposés.

Pour les initiés Rebecca propose d’améliorer vos connaissances et ne manquera pas de vous dévoiler ses secrets pour réussir à peindre au pastel avec toutes les subtilités qui donneront vie à votre projet.

Chaque participant devra se munir d’une feuille Pastelmat* gris foncé de format raisin (50x70cm) ainsi qu’une feuille de papier carbone gris ou blanc + un paquet de lingettes nettoyantes pour les mains. Également dans l’idéal une boîte soft pastel d’assortiment Rembrandt. 135 .

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact.ruesdesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For beginners (and even if you don’t know how to draw), Rebecca Moineau offers an introduction to pastel techniques, with several exercises on Day 1 (light and shade, color superimpositions, etc.) and the realization of a chosen project on Day 2. Models will be provided.

L’événement Stage Pastel sec 2 jours d’initiation ou de perfectionnement Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire