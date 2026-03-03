Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-16 2026-06-27 2026-08-22 2026-09-19

Les portes ouvertes permettent au grand public de découvrir ou de redécouvrir ce joyau patrimonial et ses nombreuses machines-outils lors de visites-découvertes guidées par des membres de l’association.

Dernière visite une demi-heure avant la fermeture.

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@a2mbeaulieu.fr

English :

The open house is an opportunity for the general public to discover or rediscover this heritage jewel and its many machine tools during guided tours led by members of the association.

Last visit half an hour before closing time.

L’événement Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire