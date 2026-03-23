Velvet en concert Beaulieu-lès-Loches
Velvet en concert Beaulieu-lès-Loches samedi 11 juillet 2026.
Velvet en concert
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Variété française.
Variété française. .
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 contact@guinguette-lesjavanaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French variety.
L’événement Velvet en concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
Prochains événements à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Equinoxe Beaulieu-lès-Loches — 28 mars 2026
- Concert de printemps Beaulieu-lès-Loches — 29 mars 2026
- Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches — 3 avril 2026
- Exposition du Concours Régional des Ateliers d’Art de France Beaulieu-lès-Loches — 4 avril 2026
- Lady Groovie en concert Beaulieu-lès-Loches — 4 avril 2026