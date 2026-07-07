Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Exposition elles@beaulieulesloches

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Elles sont cinq artistes réunies dans l’église désacralisée Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches. Cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine invite le visiteur à porter un regard sensible sur les matériaux, les formes et les récits qu’ils révèlent.

Elles sont cinq artistes réunies dans l’église désacralisée Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches. Cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine invite le visiteur à porter un regard sensible sur les matériaux, les formes et les récits qu’ils révèlent. .

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 38 37 87

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English :

Five artists have come together in the deconsecrated Saint-Laurent Church in Beaulieu-lès-Loches. This encounter between heritage and contemporary art invites visitors to take a thoughtful look at the materials, forms, and stories they reveal.

L’événement Exposition elles@beaulieulesloches Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire