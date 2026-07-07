Exposition elles@beaulieulesloches Beaulieu-lès-Loches
jeudi 9 juillet 2026 · Beaulieu-lès-Loches
Informations pratiques
Beaulieu-lès-Loches
Exposition elles@beaulieulesloches
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Elles sont cinq artistes réunies dans l’église désacralisée Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches. Cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine invite le visiteur à porter un regard sensible sur les matériaux, les formes et les récits qu’ils révèlent.
Elles sont cinq artistes réunies dans l’église désacralisée Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches. Cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine invite le visiteur à porter un regard sensible sur les matériaux, les formes et les récits qu’ils révèlent. .
Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 38 37 87
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English :
Five artists have come together in the deconsecrated Saint-Laurent Church in Beaulieu-lès-Loches. This encounter between heritage and contemporary art invites visitors to take a thoughtful look at the materials, forms, and stories they reveal.
L’événement Exposition elles@beaulieulesloches Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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