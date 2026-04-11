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Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches

Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches

Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue des Morins

Ville : 37600 Beaulieu-lès-Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Beaulieu-lès-Loches

Exposition La beauté s’éveille en peinture

4 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Exposition de tableaux.
Exposition de tableaux.   .

4 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 29 14 92  peintre.murielle.o@gmail.com

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Art exhibition.

L’événement Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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