Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches
Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches lundi 13 juillet 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Exposition La beauté s’éveille en peinture
4 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition de tableaux.
Exposition de tableaux. .
4 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 29 14 92 peintre.murielle.o@gmail.com
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English :
Art exhibition.
L’événement Exposition La beauté s’éveille en peinture Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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