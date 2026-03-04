Ateliers magie avec Jerome Lecerf Beaulieu-lès-Loches
Ateliers magie avec Jerome Lecerf Beaulieu-lès-Loches mercredi 15 avril 2026.
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-15 16:00:00
2026-04-15 2026-07-15
Atelier magie pour les enfants, accessible à partir de 8 ans sur inscription.
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com
English :
Magic workshop for children aged 8 and over, registration required.
