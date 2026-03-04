Ateliers magie avec Jerome Lecerf

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-15

Atelier magie pour les enfants, accessible à partir de 8 ans sur inscription.

Atelier magie pour les enfants, accessible à partir de 8 ans sur inscription. 10 .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magic workshop for children aged 8 and over, registration required.

L’événement Ateliers magie avec Jerome Lecerf Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire