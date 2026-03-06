Soirée magie Beaulieu-lès-Loches

Soirée magie

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-14

Profiter d’une soirée magie close-up ou rapprochée, directement à votre table, par Madgyc.

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com

English :

Enjoy an evening of close-up or close-up magic, right at your table, by Madgyc.

