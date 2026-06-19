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Stage céramique/couture Hobbies et compagnie Royan

Stage céramique/couture Hobbies et compagnie Royan vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Hobbies et compagnie

Adresse : 46 av des Tilleuls

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 95 95 95 les 2 matinées, café offert

Royan

Stage céramique/couture

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

les 2 matinées, café offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10

Découvrez deux stages accessibles à tous pour apprendre, créer et repartir avec une réalisation unique.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Discover two workshops open to everyone where you can learn, create, and leave with a one-of-a-kind piece.

L’événement Stage céramique/couture Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan

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