Stage Chant

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Cours de chant pour petits et grands !

Enfants de 5/6 ans de 10h à 11h30

Adultes, à partir de 16 ans de 14h00 à 15h30. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Chant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44