Informations pratiques

Montpellier

STAGE CHORAL

42 Avenue d’Assas Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Stage choral abordant une grande variété de styles musicaux dans lequel une demi-journée est consacrée à chaque répertoire

Gospel, Classique, Pop, Chanson Française et du Monde

Stage choral abordant une grande variété de styles musicaux dans lequel une demi-journée est consacrée à chaque répertoire

Gospel, Classique, Pop, Chanson Française et du Monde

Programme

Vendredi 28 août 14h -18h Atelier choral (initiation & découverte du chant choral)

Samedi 29 août

9h30-13h Gospel

14h-17h30 Pop music

Dimanche 30 août

9h30 -13h musique classique

14h-17h30 chanson française & chansons du monde (world)

Formatrice

Lusiné AYRUNTS

Diplômée d’État en direction de chœurs.

Chef de chœur avec 25 ans d’expérience tous niveaux

Professeur de chant

Ancienne professeur de conservatoire

Salle climatisée Accès PMR .

42 Avenue d’Assas Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

A choral workshop covering a wide variety of musical styles, with half a day devoted to each repertoire:

Gospel, Classical, Pop, French Chansons, and World Music

L’événement STAGE CHORAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER