STAGE CHORAL Montpellier
vendredi 28 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
STAGE CHORAL
42 Avenue d’Assas Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Stage choral abordant une grande variété de styles musicaux dans lequel une demi-journée est consacrée à chaque répertoire
Gospel, Classique, Pop, Chanson Française et du Monde
Stage choral abordant une grande variété de styles musicaux dans lequel une demi-journée est consacrée à chaque répertoire
Gospel, Classique, Pop, Chanson Française et du Monde
Programme
Vendredi 28 août 14h -18h Atelier choral (initiation & découverte du chant choral)
Samedi 29 août
9h30-13h Gospel
14h-17h30 Pop music
Dimanche 30 août
9h30 -13h musique classique
14h-17h30 chanson française & chansons du monde (world)
Formatrice
Lusiné AYRUNTS
Diplômée d’État en direction de chœurs.
Chef de chœur avec 25 ans d’expérience tous niveaux
Professeur de chant
Ancienne professeur de conservatoire
Salle climatisée Accès PMR .
42 Avenue d’Assas Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A choral workshop covering a wide variety of musical styles, with half a day devoted to each repertoire:
Gospel, Classical, Pop, French Chansons, and World Music
L’événement STAGE CHORAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier 5 août 2026
- UNE NUIT À LA CHAPELLE SAINT CHARLES Montpellier 5 août 2026
- MEZZE PARTY Montpellier 6 août 2026
- AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL CENTRE HISTORIQUE Montpellier 7 août 2026
- CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Montpellier 7 août 2026