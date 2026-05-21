Stage cirque Ecole Noel Du Fail Vern-sur-Seiche 16 et 17 juillet Ille-et-Vilaine

Tarifs : de 39€ à 75€ – Carte Sortir ! – Sur inscription

Initiez vos enfants aux arts du cirque

Initiation aux disciplines suivantes : équilibre sur boule, rouleau américain, fil, acrobaties au sol, portés acrobatiques, jonglerie, manipulation d’objets… Découvrir, partager, s’amuser !

Venir avec une tenue sportive, un pique-nique et une bouteille d’eau.

Stage proposée et encadrée par l’association Vents de Cirque.

Lieu du stage : salle du Grand Bé à l’école Noël du fail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T16:00:00.000+02:00

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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Ecole Noel Du Fail rue de la touche 35770 Vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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