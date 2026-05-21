Stage cirque Ecole Noel Du Fail Vern-sur-Seiche
Stage cirque Ecole Noel Du Fail Vern-sur-Seiche jeudi 16 juillet 2026.
Stage cirque Ecole Noel Du Fail Vern-sur-Seiche 16 et 17 juillet Ille-et-Vilaine
Tarifs : de 39€ à 75€ – Carte Sortir ! – Sur inscription
Initiez vos enfants aux arts du cirque
Initiation aux disciplines suivantes : équilibre sur boule, rouleau américain, fil, acrobaties au sol, portés acrobatiques, jonglerie, manipulation d’objets… Découvrir, partager, s’amuser !
Venir avec une tenue sportive, un pique-nique et une bouteille d’eau.
Stage proposée et encadrée par l’association Vents de Cirque.
Lieu du stage : salle du Grand Bé à l’école Noël du fail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T16:00:00.000+02:00
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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Ecole Noel Du Fail rue de la touche 35770 Vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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