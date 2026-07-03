STAGE COLLAGE Atelier ÉRARD Paris
mardi 8 septembre 2026 · Atelier ÉRARD · Paris
Informations pratiques
Ce stage propose une exploration du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.
À travers un processus de recherche et d’expérimentation, chaque participant développera un projet personnel aboutissant à une réalisation plastique.
Moyens pédagogiques
- Présentation de supports visuels issus d’œuvres d’artistes et de leurs sources d’inspiration
- Mise à disposition de documents de référence
- Démonstrations de techniques : dessin, découpe, collage, assemblage, etc.
Déroulé du stage
- Découverte d’œuvres d’artistes ayant exploré le collage et le travail en volume
- Présentation du matériel disponible à l’atelier
- Exploration et prise en main des matériaux (carton, fils, tissus, etc.)
- Démonstrations techniques « à la manière de » : dessiner, découper, tailler, assembler, coller, poncer
- Expérimentation libre : manipulation des matériaux et construction de l’espace par assemblage
- Développement du processus créatif : réalisation de croquis préparatoires, élaboration d’une maquette en collage, passage à une réalisation finale en bas-relief ou en volume
- Création des projets personnels : collage et bas-relief en carton ou collage associé à du volume (carton, tissus, laines, fils…).
Stage Collage – techniques mixtes Tous niveaux, pas de prérequis
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
payant
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Atelier ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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