STAGE COLLAGE Atelier ÉRARD Paris

Informations pratiques

Ce stage propose une exploration du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.

À travers un processus de recherche et d’expérimentation, chaque participant développera un projet personnel aboutissant à une réalisation plastique.

Moyens pédagogiques

Présentation de supports visuels issus d’œuvres d’artistes et de leurs sources d’inspiration

Mise à disposition de documents de référence

Démonstrations de techniques : dessin, découpe, collage, assemblage, etc.

Déroulé du stage

Découverte d’œuvres d’artistes ayant exploré le collage et le travail en volume

Présentation du matériel disponible à l’atelier

Exploration et prise en main des matériaux (carton, fils, tissus, etc.)

Démonstrations techniques « à la manière de » : dessiner, découper, tailler, assembler, coller, poncer

Expérimentation libre : manipulation des matériaux et construction de l’espace par assemblage

Développement du processus créatif : réalisation de croquis préparatoires, élaboration d’une maquette en collage, passage à une réalisation finale en bas-relief ou en volume

Création des projets personnels : collage et bas-relief en carton ou collage associé à du volume (carton, tissus, laines, fils…).

Stage Collage – techniques mixtes Tous niveaux, pas de prérequis

Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Atelier ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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