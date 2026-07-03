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STAGE COLLAGE Atelier ÉRARD Paris

mardi 8 septembre 2026 · Atelier ÉRARD · Paris

STAGE COLLAGE Atelier ÉRARD Paris

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Atelier ÉRARD
Adresse
30, rue Erard
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Tarif :</strong> 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  </p>

Ce stage propose une exploration du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.

À travers un processus de recherche et d’expérimentation, chaque participant développera un projet personnel aboutissant à une réalisation plastique.

Moyens pédagogiques

  • Présentation de supports visuels issus d’œuvres d’artistes et de leurs sources d’inspiration
  • Mise à disposition de documents de référence
  • Démonstrations de techniques : dessin, découpe, collage, assemblage, etc.

Déroulé du stage

  • Découverte d’œuvres d’artistes ayant exploré le collage et le travail en volume
  • Présentation du matériel disponible à l’atelier
  • Exploration et prise en main des matériaux (carton, fils, tissus, etc.)
  • Démonstrations techniques « à la manière de » : dessiner, découper, tailler, assembler, coller, poncer
  • Expérimentation libre : manipulation des matériaux et construction de l’espace par assemblage
  • Développement du processus créatif : réalisation de croquis préparatoires, élaboration d’une maquette en collage, passage à une réalisation finale en bas-relief ou en volume
  • Création des projets personnels : collage et bas-relief en carton ou collage associé à du volume (carton, tissus, laines, fils…).

Stage Collage – techniques mixtes Tous niveaux, pas de prérequis
Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00
Date(s) :

Atelier ÉRARD 30, rue Erard  75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org


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