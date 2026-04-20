Stage Constellation familiale Espace clair de lune Orthez
Stage Constellation familiale Espace clair de lune Orthez samedi 9 mai 2026.
Orthez
Stage Constellation familiale
Espace clair de lune 14, rue de l’horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La constellation familiale propose de représenter symboliquement ces dynamiques, afin de rendre visible ce qui ne l’était pas, et permettre une compréhension plus profonde de ce qui se joue. Animé par Nathalie Lacourbas. .
Espace clair de lune 14, rue de l’horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 89 04 17 nathalie.lacourbas@orange.fr
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English : Stage Constellation familiale
L’événement Stage Constellation familiale Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
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