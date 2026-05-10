Stage : Créer un paysage au graphite Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes
Stage : Créer un paysage au graphite Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes dimanche 5 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 10:00 – 16:00
Gratuit : non 99 € les deux jours / 60 € la journée Tarif sur 1 journée 60 € (Il est conseillé de suivre les 2 jours de formation mais il est possible de ne suivre que le premier jour.)Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public
Programme sur 2 joursMatin 1Baptiste vous présentera le stage et son déroulement, il vous présentera des œuvres dans l’esprit de ce que vous réaliserez ainsi que le matériel qui sera utilisé et ses fonctions.Vous réaliserez ensuite un premier exercice concret sur une forme simple en clair obscur avec la poudre de graphite.Après-midi 1Cours théorique de perspective à main levée.Mise en pratique d’un dessin en perspective à main levéeJour 2Finalisation des croquis de compositions finales, mise en place du dessin final sur format A4, travail en autonomie, suivi individuel.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultes / Cours dirigé par Baptiste DangerardTarifs, matériel inclus???? Réservation
Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200
Atelier d’arts à Nantes – Cours et stages de dessin et peinture à Nantes
Afficher la carte du lieu Atelier Le Coquillage et l’Oreille et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES ! Archives de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Exposition – Festival Printemps Coréen Cosmopolis Nantes 11 mai 2026
- Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées » Cimetière de la Bouteillerie Nantes 11 mai 2026
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026