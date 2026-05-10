Stage : Créer un paysage au graphite Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 10:00 – 16:00

Gratuit : non 99 € les deux jours / 60 € la journée Tarif sur 1 journée 60 € (Il est conseillé de suivre les 2 jours de formation mais il est possible de ne suivre que le premier jour.)Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

Programme sur 2 joursMatin 1Baptiste vous présentera le stage et son déroulement, il vous présentera des œuvres dans l’esprit de ce que vous réaliserez ainsi que le matériel qui sera utilisé et ses fonctions.Vous réaliserez ensuite un premier exercice concret sur une forme simple en clair obscur avec la poudre de graphite.Après-midi 1Cours théorique de perspective à main levée.Mise en pratique d’un dessin en perspective à main levéeJour 2Finalisation des croquis de compositions finales, mise en place du dessin final sur format A4, travail en autonomie, suivi individuel.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultes / Cours dirigé par Baptiste DangerardTarifs, matériel inclus???? Réservation

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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