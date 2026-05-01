Stage de chants polyphoniques avec Gabriel Feutrier Festival Voix Partagées avenue Joseph Garnier Lauris

Lauris

Stage de chants polyphoniques avec Gabriel Feutrier Festival Voix Partagées

avenue Joseph Garnier Salle des Arcades Lauris Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Stage de chants polyphoniques, dirigé par Gabriel Feutrier 15€

Explorez trois œuvres polyphoniques chants rituels amazoniens des indiens Krahô, la douce nostalgie de Sapporo et l’énergie festive d’El humahuaqueño.

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avenue Joseph Garnier Salle des Arcades Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr

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English :

Polyphonic singing workshop, directed by Gabriel Feutrier 15?

Explore three polyphonic works: the Amazonian ritual songs of the Krahô Indians, the gentle nostalgia of Sapporo and the festive energy of El humahuaqueño.

L’événement Stage de chants polyphoniques avec Gabriel Feutrier Festival Voix Partagées Lauris a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Luberon Monts de Vaucluse