Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées Place du Château Lauris

Lauris

Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées

Place du Château Espace Bloch Lauris Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 13:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Libérez votre voix au rythme des chants traditionnels de Colombie, Venezuela et Mexique !

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Place du Château Espace Bloch Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 57 11 70 92 culture@lauris.fr

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English :

Free your voice to the rhythm of traditional songs from Colombia, Venezuela and Mexico!

L’événement Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées Lauris a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Luberon Monts de Vaucluse