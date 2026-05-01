Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées Place du Château Lauris
Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées Place du Château Lauris dimanche 31 mai 2026.
Lauris
Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées
Place du Château Espace Bloch Lauris Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 13:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Libérez votre voix au rythme des chants traditionnels de Colombie, Venezuela et Mexique !
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Place du Château Espace Bloch Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 57 11 70 92 culture@lauris.fr
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English :
Free your voice to the rhythm of traditional songs from Colombia, Venezuela and Mexico!
L’événement Stage de chants traditionnels Latino-américain avec Pati Gajardo Festival Voix Partagées Lauris a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Luberon Monts de Vaucluse