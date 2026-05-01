Stage de chants polyphoniques et danses avec Camille Arcache Festival Voix Partagées avenue Joseph Garnier Lauris

Lauris

Stage de chants polyphoniques et danses avec Camille Arcache Festival Voix Partagées

avenue Joseph Garnier Salle des Arcades Lauris Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Technique vocale, polyphonie et geste collectif autour du côco et de la ciranda chants à plusieurs voix, claps, percussions et danse en roda.

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avenue Joseph Garnier Salle des Arcades Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr

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English :

Vocal technique, polyphony and collective gesture around côco and ciranda: multi-voice singing, clapping, percussion and roda dancing.

L’événement Stage de chants polyphoniques et danses avec Camille Arcache Festival Voix Partagées Lauris a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Luberon Monts de Vaucluse