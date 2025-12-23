STAGE DE CIRQUE Aspet

Informations pratiques

Aspet

STAGE DE CIRQUE

GYMNASE Aspet Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

MidiCirque vous propose trois journées de stage au gymnase d’Aspet, ouvertes à tous les âges et à tous les niveaux !

Que l’on découvre le cirque pour la première fois ou que l’on pratique déjà depuis plusieurs années, chacun pourra progresser à son rythme dans un cadre bienveillant, ludique et stimulant.

Le cirque est une activité unique qui permet de développer de nombreuses compétences

– la coordination et la motricité globale,

– l’équilibre et la conscience du corps,

– la force, la souplesse et la concentration,

– la créativité et l’expression de soi,

– l’entraide, la confiance et le respect des autres.

Des plus jeunes qui découvriront la circomotricité et les jeux de cirque aux plus grands qui pourront approfondir une discipline ou s’engager dans une recherche plus artistique et créative, chacun trouvera sa place sous le signe du plaisir et de la découverte. Commencer les vacances en explorant de nouvelles possibilités avec son corps, en osant essayer, en relevant des défis et en partageant de beaux moments avec les autres voilà un programme qui promet de beaux souvenirs !

Pour ces trois jours, nous aurons le plaisir d’accueillir Gawen Férat comme intervenant. Son parcours est une belle histoire de transmission élève à MidiCirque de ses 5 ans à ses 17 ans, il a ensuite poursuivi sa formation en prépa cirque à l’école Balthazar de Montpellier avant d’intégrer l’ESAC en Belgique, l’une des prestigieuses écoles supérieures des arts du cirque. Avant de débuter sa carrière professionnelle d’artiste, il nous fait l’immense plaisir de revenir partager son expérience, son savoir-faire et sa passion avec les jeunes circassiens du Comminges.

Inscriptions par mail ou SMS en indiquant • Nom et prénom de l’enfant • Âge • Groupe souhaité • Nom des parents (si différent) • Téléphone • Adresse mail.

Horaires 2/4 ans + parents 9h30-10h30 / 4/6 ans 10h45-12h15 / 6/9 ans 14h-16h30 / 10 ans à adultes 17h-19h30 5 .

GYMNASE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie midicirque@gmail.com

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English :

MidiCirque is offering a three-day workshop at the Aspet gym, open to all ages and all skill levels!

L’événement STAGE DE CIRQUE Aspet a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE