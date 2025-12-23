CURIEUSES RENCONTRES Aspet
CURIEUSES RENCONTRES Aspet vendredi 3 juillet 2026.
Aspet
CURIEUSES RENCONTRES
SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La première édition des Curieuses Rencontres, se déroulera du 1er au 8 juillet et mets les artisans au cœur du projet !
Présence de Mad’moiselle Gaïa toute la journée, venez admirer et découvrir ses créations en céramique et échanger avec elle sur son savoir faire et sa passion pour l’artisanat.
Présence de Camille Bréant Manchots & Cie le matin et l’après-midi atelier de création d’un petit vitrail simple à accrocher ou d’un bijou (boucles d’oreilles et/ou pendentif). Le tout réalisé uniquement avec du verre recyclé (chutes de verre, provenant d’une autre vitrailliste, destinées à la poubelle). De 2 à 3 pers. Tarif 60€/pers. Durée 2/2h30. Réservation https://opyrenees.fr/billetterie-office-de-tourisme-comminges-pyrenees/
Présence de Leen de Coen matin et l’après-midi atelier de 3h d’initiation à la dentelle aux fuseaux. De 2 à 6 pers. A partir de 14 ans. Tarif 40€/pers. Réservation https://opyrenees.fr/billetterie-office-de-tourisme-comminges-pyrenees/ 40 .
SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
The first edition of Curieuses Rencontres will take place from July 1 to 8 and puts artisans at the heart of the project!
L’événement CURIEUSES RENCONTRES Aspet a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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