INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE Aspet
INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE Aspet vendredi 10 juillet 2026.
INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE
RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Initiez-vous à la spéléo en Comminges Pyrénées dans une cavité où les obstacles sont adaptés à un apprentissage en douceur des techniques de cordes.
Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.
Une approche de la spéléologie verticale à la porté des débutants, dans une cavité où certains passages ponctuels, nécessiteront l’apprentissage des techniques de cordes (descente en rappel, montée à l’échelle ou passage de main-courante). Présence d’une rivière souterraine peu profonde.
A partir de 12 ans. .
RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduce yourself to caving in the Comminges Pyrenees in a cave where the obstacles are adapted to gentle learning of rope techniques.
Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.
L’événement INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE Aspet a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE