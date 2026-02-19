INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE

RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Initiez-vous à la spéléo en Comminges Pyrénées dans une cavité où les obstacles sont adaptés à un apprentissage en douceur des techniques de cordes.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Une approche de la spéléologie verticale à la porté des débutants, dans une cavité où certains passages ponctuels, nécessiteront l’apprentissage des techniques de cordes (descente en rappel, montée à l’échelle ou passage de main-courante). Présence d’une rivière souterraine peu profonde.

A partir de 12 ans. .

RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduce yourself to caving in the Comminges Pyrenees in a cave where the obstacles are adapted to gentle learning of rope techniques.

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE Aspet a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE