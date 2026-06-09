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LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet

LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : SALLE COMMUNALE DE GIROSP

Ville : 31160 Aspet

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Aspet

LES ATELIERS DU VILL’ÂGE

SALLE COMMUNALE DE GIROSP Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Cuisine entre séniors, ateliers gratuits, réservés aux + de 60 ans
Cuisine entre séniors, ateliers réservés aux + de 60 ans   .

SALLE COMMUNALE DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie   admr.saad.aspet@fede31.admr.org

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English :

Cooking among seniors, free workshops for people over 60

L’événement LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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