LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet
LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet jeudi 9 juillet 2026.
Aspet
LES ATELIERS DU VILL’ÂGE
SALLE COMMUNALE DE GIROSP Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Cuisine entre séniors, ateliers gratuits, réservés aux + de 60 ans
Cuisine entre séniors, ateliers réservés aux + de 60 ans .
SALLE COMMUNALE DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie admr.saad.aspet@fede31.admr.org
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English :
Cooking among seniors, free workshops for people over 60
L’événement LES ATELIERS DU VILL’ÂGE Aspet a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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