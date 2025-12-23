Aspet

CURIEUSES RENCONTRES

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

La première édition des Curieuses Rencontres, se déroulera du 1er au 8 juillet et mets les artisans au cœur du projet !

Atelier Camille Bréant Manchots & Cie le matin et l’après-midi atelier de création d’un petit vitrail simple à accrocher ou d’un bijou (boucles d’oreilles et/ou pendentif). Le tout réalisé uniquement avec du verre recyclé (chutes de verre, provenant d’une autre vitrailliste, destinées à la poubelle). De 2 à 3 pers. Tarif 60€/pers. Durée 2/2h30. Réservation https://opyrenees.fr/billetterie-office-de-tourisme-comminges-pyrenees/

Présence et atelier Vanina Georg Tran l’après-midi atelier fabrication de petites tasses ou bols en pincé. De 1 à 4 pers. Durée 2h. Tarif 40€/pers. Réservation https://opyrenees.fr/billetterie-office-de-tourisme-comminges-pyrenees/ 40 .

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

The first edition of Curieuses Rencontres will take place from July 1 to 8 and puts artisans at the heart of the project!

L’événement CURIEUSES RENCONTRES Aspet a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE