EXPOSITION TRACER LES PARCOURS, SAVOIR SE PLACER… D’AURÉLIA GUY SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet

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EXPOSITION TRACER LES PARCOURS, SAVOIR SE PLACER… D’AURÉLIA GUY

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Rue Armand Latour Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-15

Le site de l’Office de Tourisme d’Aspet, en passant par le jardin et la salle d’exposition invite l’artiste en arts visuels Aurélia Guy !

L’exposition Tracer les parcours, savoir se placer… est une installation qui s’inscrit à la croisée de l’art contemporain et des sciences humaines, entre observation/ pratique pastorale et pratique artistique, écritures des mouvements pastoraux pour cartographier une hétérotopie pastorale (selon Michel Foucault) qui tenterait de s’orienter dans le paysage au milieu du vivant et avec le chien de conduite. Une collection de tapisseries, cape en feutre, présentées ici sont issues d’un protocole de terrain marche en estive Cagire, Escalette, Gar, Bentaillou, Urets, Formiguères, Gérac, Val Louron… rencontres avec les bergers, éleveurs, tondeurs, collecte des récits, des gestes, tonte et récolte de la laine des troupeaux ayant transhumé et démontagné sur le massif pyrénéen.

Cette matière première, travaillée à la main, récoltée, triée, lavée, cardée, peignée, feutrée devient support d’une proposition d’une cartographie dynamique de la matière laine, une mise en forme, ensemble, des relations entre humains, animaux et territoires.

Chaque feutre est à la fois une archive matérielle par sa matière, sa géographie et un espace cartographique sensible du mouvement dans son paysage celui des transhumances, des circulations animales, des déplacements liés à la pratique pastorale en estive dans les Pyrénées.

La dimension chorégraphique du geste pastoral et artisanal de cette recherche de création émerge de la marche, la marche avec les brebis et la topographie comme méthodes arpenter le paysage sous toutes les météos, tracer, conduire le troupeau dans sa topographie radicale, s’inscrire dans un rythme, un souffle, une présence, savoir se placer entre les chiens et les brebis, marcher, marcher, s’abriter, marcher mais surtout, qu’elles mangent bien !

La montagne devient un espace d’écriture du vivant, du geste du soin, du tracé, de la draille, où l’attention au vivant se traduit par des formes de mouvements partagés entre humains et non-humains, entre corps et matière, le tout forme une partition chorégraphique.

En conjuguant pratiques pastorales, cartographie, art textile et transhumance, Aurélia Guy interroge la manière dont les gestes artisanaux, de protection des troupeaux et d’adaptation à la Nature façonnent nos manières de se mouvoir dans les paysages, d’habiter parmi les vivants. .

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Rue Armand Latour Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

The Aspet Tourist Office website—featuring the garden and exhibition hall—welcomes visual artist Aur%E9lia Guy!

L’événement EXPOSITION TRACER LES PARCOURS, SAVOIR SE PLACER… D’AURÉLIA GUY Aspet a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE