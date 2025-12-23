FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet

Aspet

FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES

AU PRÉAU Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les Nuits Fraîches Trad d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain !

Les Nuits Fraîches , centré sur la nouvelle scène des musiques traditionnelles d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain qui dans leur relecture de l’instrumentarium traditionnel (Vielles électro-acoustiques, Bohas, percussions) et l’hybridation avec la lutherie électronique et DIY inventent une transe nouvelle, une musique pop, intelligente, dansante, parfois virtuose et surtout.. pleine de sens et de vérité!

● 20h00 Concert du groupe Storm Avec Storm, Guilhem Desq a fait entrer la vielle à roue dans une autre dimension. Saturée, amplifiée, propulsée par une énergie rock et des pulsations électro, l’instrument médiéval devient machine à riffs et à transe, saluée par les stars mondiales PANTERA pour sa reprise de “Cowboys from Hell” vue plus de 1,7 millions de fois sur Youtube.

Virtuosité fulgurante, puissance scénique, tension cinématographique Storm est une déflagration sonore qui bouscule les frontières entre tradition et modernité. Une performance intense, magnétique, taillée pour électriser un public debout.

● 22h00 Concert du groupe Super Parquet Collectif auvergnat inclassable, Super Parquet propulse la musique traditionnelle du Massif Central dans une dimension résolument contemporaine et sur les plus grands rendez-vous mondiaux ROSKILDE FESTIVAL (Danemark), VIEILLES CHARRUES… Cabrettes, vielles à roue et chants occitans se frottent aux machines analogiques, aux nappes électroniques et aux pulsations hypnotiques.

Résultat une transe tellurique, brute et festive, où la bourrée devient rituel et où le bal trad se transforme en expérience sensorielle. Entre héritage paysan et club underground, Super Parquet réinvente la tradition pour la faire vibrer ici et maintenant. .

AU PRÉAU Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

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English :

Les Nuits Fra%EEches Today’s traditional music and tomorrow’s mountain music!

L’événement FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE