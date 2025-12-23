FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet

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FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES

AU BOIS PERCHÉ Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Nuits Fraîches Trad d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain !

Les Nuits Fraîches , centré sur la nouvelle scène des musiques traditionnelles d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain qui dans leur relecture de l’instrumentarium traditionnel (Vielles électro-acoustiques, Bohas, percussions) et l’hybridation avec la lutherie électronique et DIY inventent une transe nouvelle, une musique pop, intelligente, dansante, parfois virtuose et surtout… pleine de sens et de vérité !

● 18h00 Concert de Salvatjonas Salvatjonas puise dans les racines occitanes pour en faire jaillir une matière sonore brute et habitée. Voix ardente, percussions organiques, cordes tendues une musique instinctive où la tradition devient terrain d’exploration. Entre transe terrienne et poésie viscérale, Salvatjonas façonne un univers intense, libre, profondément ancré mais résolument contemporain. Une présence scénique magnétiques.

● 22h00 Concert de Neonymus (ESP) Seul sur scène, Neønymus convoque la mémoire du monde. Boucles vocales hallucinantes, percussions primitives, os, pierres, flûtes et instruments ancestraux composent une transe organique et hypnotique, à la frontière du rituel et du concert avec une maitrise incomparable. Entre rituel sonore et création contemporaine, il façonne un univers brut et vibrant, où la voix devient matière, souffle et percussion. Une expérience immersive, presque chamanique, qui relie la scène d’aujourd’hui aux pulsations les plus anciennes de l’humanité. .

AU BOIS PERCHÉ Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

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English :

Les Nuits Fra%EEches: Today’s traditional music and tomorrow’s mountain music!

L’événement FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE