FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet

Aspet

FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES

AU PRÉAU Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Nuits Fraîches Trad d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain !

Les Nuits Fraîches , centré sur la nouvelle scène des musiques traditionnelles d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain qui dans leur relecture de l’instrumentarium traditionnel (Vielles électro-acoustiques, Bohas, percussions) et l’hybridation avec la lutherie électronique et DIY inventent une transe nouvelle, une musique pop, intelligente, dansante, parfois virtuose et surtout… pleine de sens et de vérité !

● 20h00 Concert du Duo Puech Gourdon Yann GOURDON incarne le parfait renouveau de la Vielle à Roue en France et en Europe. S’il l’emmène dans des contrées répétitives, transes, indie qui relèvent des musiques actuelles avec ses différents projets, il œuvre tout autant dans un registre trad et néo trad comme ici avec Jacques PUECH qui entre chant et cabrette s’inscrit dans une relecture vivifiante d’un registre du Massif Central où il oscille entre tradition et modernité quand s’ouvre à de nouvelles expériences sonores. Un duo vu au Théâtre Garonne, Island Park (Toronto), Le Lieu Unique (Nantes) et individuellement aux Instants Chavirés (Paris, La Bâtie Festival (Genève), Festival Night of Surprise (Cologne)…

● 22h00 Concert du groupe Kalakan Originaire du Pays basque, KALAKAN revisite la musique traditionnelle basque avec une énergie brute et contemporaine, n’en gardant que l’essentiel voix vibrantes, percussions tribales et mélodies ancestrales. Leur son minimaliste, centré sur l’Euskara et les instruments typiques (txalaparta, pandereta, tobera…), transcende les chants d’hier en une musique vivante et hypnotique. Le trio a explosé sur la scène internationale, notamment en accompagnant MADONNA sur sa tournée mondiale MDNA Tour en 2012, et continue de surprendre par ses créations captivantes, entre tradition millénaire et modernité brûlante. .

AU PRÉAU Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

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English :

Les Nuits Fra%EEches Today’s traditional music and tomorrow’s mountain music!

L’événement FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE