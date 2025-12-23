FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet

Aspet

FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES

AU PRÉAU Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les Nuits Fraîches Trad d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain !

Les Nuits Fraîches , centré sur la nouvelle scène des musiques traditionnelles d’aujourd’hui et musiques de montagnes de demain qui dans leur relecture de l’instrumentarium traditionnel (Vielles électro-acoustiques, Bohas, percussions) et l’hybridation avec la lutherie électronique et DIY inventent une transe nouvelle, une musique pop, intelligente, dansante, parfois virtuose et surtout… pleine de sens et de vérité !

● 20h00 Concert de Trucs TRUCS, c’est la collision entre poésie occitane, groove organique et énergie minimale. Voix, duo de percussions, machines et matières sonores s’entrelacent dans une transe répétitive et habitée, où chaque motif devient mantra de résonnances montagnardes. Porté par le label Hart Brut — laboratoire sonore béarnais —, axé sur les percussions des Pyrénées (cloches de troupeaux de NAY notamment), le duo façonne une musique enracinée et résolument actuelle. Entre bal détourné et rituel contemporain, TRUCS embarque le public dans une expérience physique, visuelle, vibrante, sans artifice.

● 22h00 Concert de Brigalhs Entre mémoire et modernité, le trio tisse un pont sonore entre les chants qui rythmaient le travail manuel, la forge, la terre, le bois ou le fil — et les pulsations mécaniques des ateliers contemporains. Une création musicale qui explore la continuité entre les savoir-faire d’hier et ceux d’aujourd’hui. La matière est brute et poétique. Sur scène, les sons se font mémoire, les gestes deviennent musique, et le travail se révèle comme un art en mouvement. Ce projet a été en Résidence au CERC (Centre de Creacion Musicau de Pau). .

AU PRÉAU Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

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English :

Les Nuits Fra%EEches: Today’s traditional music and tomorrow’s mountain music!

L’événement FESTIVAL LES NUITS FRAÎCHES Aspet a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE