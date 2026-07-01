UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aspet

EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE Aspet

samedi 18 juillet 2026 · Aspet

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO
Ville
31160 Aspet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aspet

EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE

SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Dans le cadre du festival Aspet s’expose !
Une Danse pour Flore

Par les élèves des Ateliers du Temps Libre d’Aspet participant à l’atelier dessin, animé par l’artiste Gianni Burratoni.

Vernissage le samedi 18 juillet à 11h   .

SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the « Aspet s’expose! » festival!

L’événement EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE Aspet a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Aspet (Haute-Garonne)