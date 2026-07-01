Informations pratiques

Aspet

EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE

SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Dans le cadre du festival Aspet s’expose !

Une Danse pour Flore

Par les élèves des Ateliers du Temps Libre d’Aspet participant à l’atelier dessin, animé par l’artiste Gianni Burratoni.

Vernissage le samedi 18 juillet à 11h .

SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

As part of the « Aspet s’expose! » festival!

L’événement EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE Aspet a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE