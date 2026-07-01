EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE Aspet
samedi 18 juillet 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE
SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Dans le cadre du festival Aspet s’expose !
Une Danse pour Flore
Par les élèves des Ateliers du Temps Libre d’Aspet participant à l’atelier dessin, animé par l’artiste Gianni Burratoni.
Vernissage le samedi 18 juillet à 11h .
SALLE MULTI-SPORTS VERNISSAGE LE 18/07 À LA SALLE DE JUDO Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
As part of the « Aspet s’expose! » festival!
L’événement EXPOSITION UNE DANSE POUR FLORE Aspet a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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