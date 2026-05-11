Stage de Cirque enfants Tout Est Jonglerie Caen

Caen

Stage de Cirque enfants

Tout Est Jonglerie 18 Avenue des Chevaliers Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 16:30:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-08-17 2026-08-24

Les participants découvrent pendant une semaine les activités de l’acrobatie, de l’équilibre sur objet, de la jonglerie, des aériens et de l’expression scénique.

Un temps avec les familles est prévu en fin de semaine. Les horaires et tarifs peuvent être légèrement ajustés pour s’adapter aux participants, aux jours fériés..

En général

14h 16h 6-12 ans (60€ semaine)

16h 17h30 4 6 ans (50€ semaine)

Été 2026

Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet Cambes en Plaine

Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet Caen Venoix

Du lundi 17 août au vendredi 21 août Caen Venoix

Du lundi 24 août au vendredi 28 août Cambes en Plaine

Lieux

Cambes en Plaine Dojo du gymnase Lilian Thuram, chemin du piquet.

Caen Venoix Maison de Quartier Venoix, 18 avenue des Chevaliers

Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de places est limitée.

Informations et inscriptions 06 80 80 86 13 ou tout.est.jonglerie@gmail.com .

Tout Est Jonglerie 18 Avenue des Chevaliers Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 80 80 86 13 tout.est.jonglerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Cirque enfants

L’événement Stage de Cirque enfants Caen a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer