Stage de Cirque enfants Tout Est Jonglerie Caen
Stage de Cirque enfants Tout Est Jonglerie Caen lundi 6 juillet 2026.
Caen
Stage de Cirque enfants
Tout Est Jonglerie 18 Avenue des Chevaliers Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-08-17 2026-08-24
Les participants découvrent pendant une semaine les activités de l’acrobatie, de l’équilibre sur objet, de la jonglerie, des aériens et de l’expression scénique.
Un temps avec les familles est prévu en fin de semaine. Les horaires et tarifs peuvent être légèrement ajustés pour s’adapter aux participants, aux jours fériés..
En général
14h 16h 6-12 ans (60€ semaine)
16h 17h30 4 6 ans (50€ semaine)
Été 2026
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet Cambes en Plaine
Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet Caen Venoix
Du lundi 17 août au vendredi 21 août Caen Venoix
Du lundi 24 août au vendredi 28 août Cambes en Plaine
Lieux
Cambes en Plaine Dojo du gymnase Lilian Thuram, chemin du piquet.
Caen Venoix Maison de Quartier Venoix, 18 avenue des Chevaliers
Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de places est limitée.
Informations et inscriptions 06 80 80 86 13 ou tout.est.jonglerie@gmail.com .
Tout Est Jonglerie 18 Avenue des Chevaliers Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 80 80 86 13 tout.est.jonglerie@gmail.com
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English : Stage de Cirque enfants
L’événement Stage de Cirque enfants Caen a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer
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