Stage de Clown La Friche Oloron-Sainte-Marie
Stage de Clown La Friche Oloron-Sainte-Marie dimanche 10 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Stage de Clown
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
La compagnie Les Déboul’O Nez organise un stage de clown à la Friche. Grâce à de nombreuses mises en jeu, les participants pourront lâcher prise, exprimer leurs émotions et retrouver leur esprit d’enfance. Seul, en famille, entre amis, ce stage est ouvert à tout le monde à partir de 18 ans. .
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 10 51 08 lesdeboulonez@gmail.com
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English : Stage de Clown
L’événement Stage de Clown Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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