Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 09:00:00

fin : 2026-12-04 13:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Appliqué et dessin à la machine à coudre

Durée 8h

Public Adulte

Stage de couture créative, venez découvrir 2 techniques pour créer des illustrations ou des images en tissus l’appliqué et le dessin à la machine à coudre.

Au programme

– Echantillons Appliqué coudre des formes et des couleurs.

– Echantillons Broderie dessiner avec du fil à la machine à coudre.

– Tester et utiliser ces deux techniques pour créer des images textiles ou raconter une histoire

– Projet personnel .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu

L’événement Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II