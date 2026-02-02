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AGENDA · Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

jeudi 3 décembre 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Atelier ADN Laine
Adresse
3189 route de Saint Bonnet
Ville
71220 Pressy-sous-Dondin
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Pressy-sous-Dondin

Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 09:00:00
fin : 2026-12-04 13:00:00

Date(s) :
2026-12-03

Appliqué et dessin à la machine à coudre
Durée 8h
Public Adulte
Stage de couture créative, venez découvrir 2 techniques pour créer des illustrations ou des images en tissus l’appliqué et le dessin à la machine à coudre.

Au programme
– Echantillons Appliqué coudre des formes et des couleurs.
– Echantillons Broderie dessiner avec du fil à la machine à coudre.
– Tester et utiliser ces deux techniques pour créer des images textiles ou raconter une histoire
– Projet personnel   .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03  johanna@adnlaine.fr

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English : Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu

L’événement Stage de Couture Créative Raconter une histoire en tissu Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-31 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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