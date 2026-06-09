Atelier enfant la semaine des plantes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant la semaine des plantes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin lundi 17 août 2026.
Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant la semaine des plantes
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Semaines des plantes
Couleurs et fibres de plantes
Durée 2h lundi, mardi, jeudi, vendredi = 8h en tout !
Public enfants et ado à partir de 9 ans
Venez découvrir plusieurs façons d’utiliser les plantes pour créer couleur et motifs sur papier ou tissu !
Nous allons découvrir ou perfectionner les techniques de Tataki-zomé (frappage de plantes) et créer des impressions botaniques sur tissus ; découvrir les plantes tinctoriales et les plantes à fibres pour teindre du tissu de façon naturelle ; fabriquer des encres à base de fleurs pour peindre et dessiner, apprendre à se servir de la machine à coudre pour décorer les tissus qu’on aura teint !
Tout un programme pour une semaine inoubliable !
Quatre ateliers de 2h pour découvrir les plantes utiles pour la création textile le lundi, mardi, jeudi et vendredi (mercredi je vous conseille la piscine de La Guiche !).
Au programme
Lundi Tataki zomé les plantes à tanin
Mardi Les plantes à fibres et la teinture naturelle
Jeudi Encre de fleurs sur papier
Vendredi Dessins à la machine à coudre sur les tissus teints le mardi .
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier enfant la semaine des plantes
L’événement Atelier enfant la semaine des plantes Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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