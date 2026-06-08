DUO du bleu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Pressy-sous-Dondin

DUO du bleu

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 10:30:00

Date(s) :

2026-07-30

A la rencontre du bleu Indigo naturel

Atelier DUO adulte-enfant (à partir de 6 ans)

Durée 1h30

Atelier découverte en teinture végétale le bleu indigo. Vous découvrirez des techniques simples et ludique pour créer des motifs à partir de pliage avant de les plonger dans la cuve d’indigo naturel.

Je vous propose un moment ludique autour du bleu. Nous profiterons de la couleur naturelle sans entrer dans la chimie ni la technique, juste la magie de l’indigo et nous !

Au programme

– Différentes façons de créer des motifs à partir de pliages sur coton.

– Teinture en bleu indigo.

– Pas de chimie, juste le plaisir du bleu ! .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : DUO du bleu

L’événement DUO du bleu Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II