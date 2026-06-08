DUO du bleu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
DUO du bleu Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 30 juillet 2026.
Pressy-sous-Dondin
DUO du bleu
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 10:30:00
Date(s) :
2026-07-30
A la rencontre du bleu Indigo naturel
Atelier DUO adulte-enfant (à partir de 6 ans)
Durée 1h30
Atelier découverte en teinture végétale le bleu indigo. Vous découvrirez des techniques simples et ludique pour créer des motifs à partir de pliage avant de les plonger dans la cuve d’indigo naturel.
Je vous propose un moment ludique autour du bleu. Nous profiterons de la couleur naturelle sans entrer dans la chimie ni la technique, juste la magie de l’indigo et nous !
Au programme
– Différentes façons de créer des motifs à partir de pliages sur coton.
– Teinture en bleu indigo.
– Pas de chimie, juste le plaisir du bleu ! .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : DUO du bleu
L’événement DUO du bleu Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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