Stage de Teinture Naturelle Ecoprint Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage de Teinture Naturelle Ecoprint

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-11 13:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Stage de teinture Naturelle Ecoprint, couleurs et textures de plantes

Durée 8h

Public Adulte

Initiation à l’ Ecoprint . Vous découvrirez comment créer sur du tissu des motifs et des textures uniques à l’esthétique organique à partir de plantes à tanins et de plantes tinctoriales.

La technique d’ écoprint permet de créer des tissus colorés par un processus ludique de positionnement des feuilles et des fleurs sur le tissu, de ballottage, puis de cuisson à la vapeur. On obtient des résultats unique et surprenant, c’est une technique qui demande e ld’expérimentation et qui développe la créativité.

Au programme

-Balade botanique tinctoriale.

-Identification et récolte des plantes utiles.

-Notions de mordançage.

-Échantillonnage de formes et de couleurs du jardin.

– Impressions de pétales de fleurs tinctoriales sur coton et soie.

-Composition créative. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

English : Stage de Teinture Naturelle Ecoprint

